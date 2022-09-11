Ландо Норрис о старте со 2-го ряда: «7-е и 8-е места станут хорошим результатом для «Макларена»

не рассчитывает на высокие позиции на Гран-при Италии.

Норрис стартует третьим благодаря моторным штрафам конкурентов, его напарник – четвертым. Тем не менее, удержаться в группе лидеров будет трудно, считает Ландо.

«Давайте надеяться, что обгонять будет не так просто. Я ожидаю, что Макс [Ферстаппен] довольно быстро прорвется, Карлос [Сайнс] тоже. Пожалуй, [ ] достаточно быстро уедет от нас.

Как бы мне ни было неприятно это говорить, седьмое и восьмое места – реалистичная цель на гонку и хороший результат. Все просто – есть шесть машин, которые гораздо быстрее нас», – сообщил британец.

Гран-при Италии-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

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