Макс Ферстаппен о травле главного стратега «Ред Булл» со стороны болельщиков: «Такие вещи не должны происходить, это ужасно»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал ситуацию с травлей главного стратега комнады Ханы Шмидт, которая возникла в соцсетях после .

Болельщики Хэмилтона начали травлю из-за подозрений в том, что сход произошел при странных обстоятельствах и сыграл на руку «Ред Булл».

После этого обе команды сделали официальные заявления, осудив действия болельщиков в соцсетях.

«Я рад, что команда сделала официальное заявление. Но в конечном счете такие вещи в принципе не должны происходить. Потому что, во-первых, в принципе делать подобные предположения – это просто смехотворно. Как кому-то может прийти в голову, что в «Формуле-1» такие вещи в принципе возможны? А также я не понимаю, как вообще можно позволять себе оскорбления других людей.

Случившееся просто ужасно. Но мне кажется, что Ханна очень сильная личность и она прекрасно знает, что делает. Вряд ли нам нужно обсуждать с ней случившееся. К тому же, в этот уик-энд она вроде бы вообще не присутствует на трассе. Но да, конечно, когда мы с ней увидимся, то может этот вопрос и будет упомянут. С другой стороны, не стоит уделять таким вещам много внимания, просто потому что эти люди того просто не стоят».

Ферстаппен считает, что владельцы соцсетей должны решить проблему с оскорблениями:

«Это проблема соцсетей, что люди могут говорить все что захотят. Эти компании вроде бы занимаются данной проблемой, но текущих мер все равно недостаточно. Потому что можно просто создать другой аккаунт. Даже если кого-то заблокируют по IP, можно придумать что-то другое. Люди достаточно умны и обходят эти ограничения.

Так что для этой проблемы определенно нужно найти решение, ведь соцсети продолжают расти. Вообще соцсети – это отличная вещь и классный инструмент, но да, в них есть и негативные моменты».

Фанаты Хэмилтона затравили стратега «Ред Булл» за странный сход юниора из второй команды – почему? Ферстаппен правда поэтому выиграл?

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