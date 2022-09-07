Йост Капито: «Мы общались с парой пилотов в контексте перспектив на сезон-2023, Пиастри был одним из них»

Руководитель Йост Капито подтвердил, что команда рассматривала кандидатуру на сезон-2023.

В «Альпин», как стало известно за последнее время, изначально рассчитывали отправить Пиастри в «Уильямс» на сезон-2023, а при необходимости и сезон-2024, а затем, после ухода Фернандо Алонсо, предоставить ему место в основной команде.

Однако сам Пиастри решил рассмотреть и альтернативные варианты, в итоге договорившись о подписании контракта с .

«Мы общались с парой пилотов в контексте перспектив на сезон-2023, у нас было несколько вариантов. Оскар Пиастри мог быть одним из вариантов, но мы обсуждали это с ним еще в самом начале сезона, просто чтобы приблизительно выяснить, какие варианты могут быть нам доступны на сезон-2023», – рассказал Капито.

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