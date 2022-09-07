Дженсон Баттон: «Думаю, переход в «Уильямс» стал бы для Риккардо идеальным сценарием»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что Даниэлю Риккардо стоит рассмотреть вариант с продолжением карьеры в «Уильямсе».

По мнению Баттона, Риккардо и «Уильямс» могут здорово подойти друг другу и австралиец сможет реабилитироваться после неудач последних сезонов.

«Понятно, что в свое время я и сам выступал за «Уильямс», и знаю, что у них впереди. Это и правда очень интересная перспектива – работать с командой, которая будет развивать свой болид в соответствии с твоими предпочтениями, развиваться вокруг тебя. А я, как и Даниэль, как раз всегда был одним из тех гонщиков, которым очень важно, чтобы машина по своим характеристикам подходила моему стилю пилотажа. Думаю, переход в стал бы для Риккардо идеальным сценарием», – рассказал Баттон.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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