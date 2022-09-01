Фернандо Алонсо: «Отношения с «Альпин» 100-процентные, надо выкладываться в борьбе с «Маклареном»

заявил, что отношения с «Альпин» не пострадали после объявления об уходе в «Астон Мартин».

Пилот «Альпин» продолжит карьеру в британской команде в 2023 году. Двукратный чемпион «Формулы-1» не исключил, что станет реже участвовать в обсуждениях по мере того, как команда начнет готовиться к сезону-2023, однако по-прежнему готов выкладываться по полной.

«Может, это случится (отстранение от некоторых дискуссий), не знаю. У меня такого ощущения нет. Отношения по-прежнему 100-процентные. Мы настолько сосредоточены на борьбе с в Кубке конструкторов, что каждый должен выкладываться на 100 процентов.

Но я пойму, если в дальнейшем придется пропустить некоторые дни на симуляторе или что-то в таком духе. Команде предстоит готовиться к следующему году, и я буду более чем рад делать то, что они попросят», – сказал испанец.

Алонсо затруднился с ответом на вопрос, какого гонщика считает более подходящим кандидатом на свое место – из «Макларена» или из :

«Не знаю. Что бы они ни решили, уверен, команда все проанализирует. Желаю, чтобы выбор оказался для них наилучшим».

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