Шарль Леклер: «Не знаю, сколько очков разделяют меня и Ферстаппена в общем зачете – я перестал их считать»

Пилот рассказал, что больше всерьез не рассчитывает на борьбу за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

На данный момент Леклер опустился на третье место в общем зачете и отстает от лидирующего на 98 очков.

«Я не знаю, сколько именно очков разделяют меня и Макса в общем зачете. Я перестал считать очки – знаю, что отрыв большой. Мы просто будем проводить одну гонку за другой, стараться добиться максимума в каждой конкретной гонке, и если в конце года нас все-таки будет ждать приятный сюрприз – что же, будет здорово. Хотя понятно, что с учетом текущей ситуации, если быть реалистом, то достичь этого будет крайне сложно.

При этом у нас еще есть много целей, за которые нужно бороться – это и борьба в Кубке конструкторов, и за второе место в личном зачете. Так что в целом мы все равно будем атаковать до самого конца сезона», – рассказал Леклер.

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