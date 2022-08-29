Николас Латифи о сходе Боттаса: «Из-за ошметков резины от младших серий я ехал словно по мокрой трассе и развернулся»

Пилот рассказал, как вызвал сход на Гран-при Бельгии.

Латифи продолжил гонку после разворота, однако гонщик , пытавшийся избежать аварии, завяз в гравии.

«В шестом повороте я слегка сместился с траектории. Думаю, я боролся с одной из . Там лежало много ошметков резины – должно быть, от младших серий. Я тут же столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, словно ехал по мокрой трассе на «сликах».

Затем я попал на гравий, и заднюю часть развернуло, что меня слегка удивило. Я думал, что просто проеду по гравию и медленно вернусь на трек. Но машину дернуло, когда я возвращался на асфальт, и в итоге я развернулся», – сообщил Латифи.

Боттас также прокомментировал инцидент:

«Впереди был контакт между двумя машинами, а потом увидел разворачивающегося Латифи с левой стороны и пытался избежать аварии. Вряд ли мы дошли до контакта. Но после всей этой ситуации я ехал в гравий и в итоге развернулся. Похоже, я мог либо врезаться в Латифи, либо оказаться в гравии. Просто не повезло».

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram