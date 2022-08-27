Боттас впервые с 2015 года выбыл после первого сегмента квалификации

Гонщик показал худшее время в квалификации к .

Финн прервал серию из 148 попаданий во второй сегмент подряд. В последний раз Валттери выбывал после первой части квалификации на 2015 года.

Боттас получит штраф в 15 позиций из-за замены элементов силовой установки, однако в любом случае стартует выше шести других пилотов, который стартуют с конца решетки.

Ферстаппен и Леклер со штрафами в Бельгии. Кто возьмет поул?

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