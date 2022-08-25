Льюис Хэмилтон: «В последних гонках к нам вернулась стабильность, наша машина все больше походит на гоночный болид»

Пилот считает, что немецкая команда добилась прогресса по ходу сезона и сейчас стала ближе к тому, чтобы выиграть свою первую гонку в этом сезоне.

За карьеру в «Ф-1» семикратный чемпион ни разу не проводил сезон без побед и текущий год может стать для Хэмилтона первым без выигранных гонок.

«Да, я так считаю, определенно. Конечно же мы прибавляем, в последних гонках к нам вернулась стабильность, команда добилась отличного прогресса, команда сплотилась и стремится к большему.

И наша машина все больше и больше начинает походить на гоночный болид, в то время как в начале сезона это было не так. Сейчас, с точки зрения своих характеристик, наша машина гораздо больше напоминает гоночный болид. И в последней гонки мы показали свой максимум, что придало команде хороший импульс – показало, что мы можем сократить отставание.

Конечно, нам будет тяжело, это вполне естественно, но мы продолжим работать. Я правда верю, что мы можем сократить отставание», – рассказал Хэмилтон.

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