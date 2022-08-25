Макс Ферстаппен: «У «Астон Мартин» хорошая команда, они хотят бороться за самые высокие места – я понимаю решение Алонсо»

Пилот поделился мнением о последних переходах гонщиков в «Формуле-1».

После того, как неожиданно решил перейти в «Астон Мартин», в «Альпин» объявили о подписании Оскара Пиастри. Который в свою очередь опроверг данную информацию и собирается выступать за «Макларен».

В то время как в составе британской команды он должен заменить Даниэля Риккардо – в уже согласовали с австралийцем условия досрочного расторжения контракта:

«Да, следить за всем этим было довольно интересно, правда? Что до решения Фернандо Алонсо, то почему нет? У «Астон Мартин» хорошая команда, они хотят бороться за самые высокие места, привлекают сильных специалистов. Так что да, я вполне понимаю, почему Фернандо решил перейти в «Астон Мартин» и помочь команде выйти на новый уровень».

Также Ферстаппен прокомментировал решение «Макларена» расторгнуть контракт с по окончании сезона:

«Он оказался в ситуации, в которой машина просто не подходила его стилю пилотажа и никакого прогресса добиться не удавалось. И в такой ситуации стороны, обсудив все, и правда могут прийти к заключению, что лучшим вариантом будет каждому пойти своей дорогой.

Я не могу сказать, о чем думает Даниэль. Сам я никогда не оказывался в такой ситуации. Было бы здорово, если бы Даниэль остался в «Ф-1», ведь он отличный парень, мы с ним хорошо ладим. Надеюсь, он найдет место в какой-нибудь команде. Но тут вопросы нужно задавать ему. Ведь я не знаю, чего именно он хочет, и в каких командах остались места».

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