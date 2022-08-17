Нико Хюлькенберг: «Гонки «Ф-1» не так давно считали скучными, теперь интерес на рекордном уровне»

Резервный пилот «Астон Мартин» рассказал, как преобразилась с введением нового регламента.

Немецкий гонщик проанализировал первую часть сезона-2022, отметив увеличение количества обгонов, интригу в квалификациях и жесткую схватку середняков.

«Пелотон в этом сезоне гораздо плотнее, и со статистической точки зрения пилоты реже становятся круговыми, чем в предыдущие годы. Количество обгонов увеличилось – порой с реальным шансом на контратаку. Квалификации тоже зрелищнее в нынешнем сезоне, результаты очень трудно предсказать.

«Феррари» и быстро нарастили преимущество в чемпионате, и до сих пор никто кроме них не смог выиграть гонку. Уверен, некоторые люди в «Ф-1» и ФИА ожидали более сбалансированный расклад. Тем не менее, позади двух топ-команд борьба очень плотная, битва за подиумы и очки является самой интересной за многие годы.

Преследовать соперников стало проще, это способствует отличным сражениям. В Австрии боролись пять машин «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса», а битва за подиум на последних кругах в Сильверстоуне вышла потрясающей.

Я убежден, что в оставшейся части сезона пелотон станет еще плотнее. «Мерседес» упорно и успешно работает над сокращением отставания от «Феррари» и «Ред Булл». и «Альпин» выступают на весьма схожем уровне и борются за четвертую строчку в Кубке конструкторов. Другие команды, в том числе , привезут обновления, и соперничество за очки должно выйти захватывающим.

Мастерство пилотов стало ключевым фактором, влияющим на результат. Сражений на трассе много, гонщики под постоянным давлением, им приходится чаще пилотировать на абсолютном пределе», – заявил Хюлькенберг.

Нико отметил, как изменилось отношение болельщиков к чемпионату:

«Интерес к «Формуле-1» находится на рекордном уровне. Не так давно гонки считались скучными и однообразными. На мой взгляд, «Ф-1» приложила усилия и добилась успеха в построении серии будущего. Решаются экологические проблемы, престижные автомобильные бренды, в том числе «Ауди» и «Порше», хотят присоединиться, гоночные уик-энды приобрели фестивальный характер во многих точках мира, чего никогда не было».

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