Албон присоединился к агентству, которое ведет Хэмилтона и Переса

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Серхио Перес Александр Албон Авто

Агентство WME Sports будет вести дела гонщика «Уильямса» Алекса Албона.

Ранее с агентством начали сотрудничать пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и представитель «Ред Булл» Серхио Перес.

В начале августа Албон подписал новый многолетний контракт с «Уильямсом» и будет выступать за британскую команду как минимум до конца 2024 года.

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