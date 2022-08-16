Албон присоединился к агентству, которое ведет Хэмилтона и Переса

Агентство WME Sports будет вести дела гонщика «Уильямса» Алекса Албона.
Ранее с агентством начали сотрудничать пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и представитель «Ред Булл» Серхио Перес.
В начале августа Албон подписал новый многолетний контракт с «Уильямсом» и будет выступать за британскую команду как минимум до конца 2024 года.
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