Технический директор «Макларена»: «Норрис еще на ранней стадии карьеры и по-прежнему прибавляет»

Технический директор «Макларена» отметил, что Ландо Норрис пока не вышел на пик формы.

«Ландо все еще находится на ранней стадии карьеры – во многих отношениях. Он пришел в «Макларен» вместе со мной – три года назад – и по-прежнему прогрессирует. Но да, он прибавляет постоянно и великолепно себя проявляет.

Важно, что он очень стабилен. В каждой гонке он пилотирует на пределе возможностей болида, находит нужные настройки, выдает отличную обратную связь. Он проделывает потрясающую работу, я очень доволен развитием Ландо», – заявил Ки.

Специалист высказался и о командной работе его напарника :

«Даниэль вносит тот же вклад, по обратной связи так точно. Ощущения пилотов от машины весьма схожие. Разумеется, если мы говорим о пределах возможностей болида, речь о тонких деталях – у всех гонщиков разная чувствительность, разные ограничивающие факторы. Так что при пилотаже на пределе обратная связь слегка отличается, но общая картина очень похожа.

Гонщики дают стабильную обратную связь, и фидбек Даниэля так же хорош, как и Ландо».

Ландо Норрис: «Никаких психологических трюков, я наоборот стараюсь помогать Риккардо»

«Макларен» сносит трансферный рынок «Ф-1» и всего мира гонок: набрал минимум троих под смену Риккардо. Грядет суд

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram