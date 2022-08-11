Тото Вольфф: «К началу летнего перерыва в чемпионате «Мерседес» наконец-то перестал страдать от галопирования»

Исполнительный директор оценил отставание команды в развитии болидов от главных конкурентов в лице «Ред Булл» и «Феррари».

По словам Вольффа, соперники опережают «Мерседес» минимум на пару месяцев, поскольку немецкой команде пришлось тратить очень много времени и ресурсов на поиск решения проблемы с галопированием болида.

«Да, проблема галопирования затмила все достижения команды. Из-за этой проблемы мы не могли обновлять аэродинамическую конфигурацию машины, потому что чем выше становился уровень прижимной силы, тем больше становилась проблема галопирования.

Начиная с этапа в Барселоне, мы стали намного лучше понимать ситуацию, связанную с этой проблемой. А к началу летнего перерыва в чемпионате мы наконец-то вообще перестали страдать от галопирования болида.

Мы отстаем на несколько месяцев разработки болида. И в результате нам нужно догонять конкурентов», – рассказал Вольфф.

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