Даниэль Риккардо: «Мне был нужен перерыв в чемпионате»

Пилот рассказал, что был рад наступлению летнего перерыва в чемпионате, учитывая не слишком удачно проведенную первую половину сезона.

При этом будущее Риккардо сейчас находится под вопросом – сам гонщик неоднократно заявлял о намерении остаться в «Макларене», однако позже появилась информация, что команда ведет с австралийцем переговоры о досрочном расторжении соглашения, чтобы освободить место для Оскара Пиастри:

«Да, мне был нужен этот перерыв. В большей степени потому, что последние полгода прошли не лучшим образом. Но даже если бы сезон складывался потрясающе, перерыв все равно был бы приятной новостью, возможностью передохнуть.

Интенсивность в современной «Ф-1» очень высокая. Даже те же отели, где мы останавливаемся, постоянно переполнены, везде полно людей. Поэтому приятно получить возможность уйти и отдохнуть от этого «цирка» хотя бы пару недель».

Летний перерыв в чемпионате Риккардо проводит либо в Великобритании, иногда посещая базу «Макларена», либо в США, где у него есть частная собственность. На родину в Австралию Риккардо возвращается только в межсезонье:

«Честно говоря, во время перерыва мне хватает от 10 дней до двух недель, чтобы полноценно перезагрузиться. После чего во мне вновь просыпается гоночный голод.

Можно отдохнуть, провести время с друзьями, попить пива, развлечься. Но потом в какой-то момент я начинаю чувствовать не то чтобы вину, но я понимаю, что пора обратно включаться в работу. Думаю, со мной это переключение происходит естественным путем и я не могу отдыхать дольше двух недель».

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

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