Роберт Шварцман: «В «СМП Рейсинг» мне очень много помогали, но пришло время ходить самостоятельно»

Резервный пилот Роберт Шварцман объяснил, почему с этого сезона выступает под гоночной лицензией Израиля, а также подтвердил, что на данный момент прекратил сотрудничество с российской гоночной программой «СМП Рейсинг».

«Все просто. Я родился в Израиле, в Тель-Авиве, там жила семья моего отца, который тоже был израильтянином (отец умер в 2020 году из-за осложнений после заболевания ковидом). Первые три года своей жизни я прожил в Телль-Авиве, потом моя семья переехала в Россию и мы лишь изредка приезжали в Израиль, чтобы повидаться с родственниками отца.

Когда я начал заниматься картингом, отец решил чтобы я получил российскую гоночную лицензию, ведь жили мы в России. Я тогда был еще маленьким, мне было шесть. Поскольку я стал часто ездить в Италию – потому что именно там находился эпицентр картинговых соревнований, – то уже очень скоро, когда мне было девять, отец решил, что для меня будет лучше переехать в Италию.

Поначалу я только немного знал английский, но потом быстро выучил итальянский, ведь мне в том числе нужно было ходить в школу. После этого я никуда не переезжал, а потом перебрался в Маранелло в 2017 году после включения в молодежную Академию «Феррари».

Так что у меня всегда был израильский паспорт. А когда ситуация между Россией и Украиной ухудшилась, я решил подать заявку на получение гоночной лицензии от Израиля. В конце концов, я же хочу быть гонщиком, моя главная цель – стать гонщиком «Формулы-1». И в ожидании и после того, как в ФИА приняли те решения, которые приняли (приняв санкции в отношении спортсменов из России), у меня возникла необходимость сделать так, чтобы я в кратчайшие сроки был доступен для работы, если «Феррари» понадобится посадить меня за руль болида. Мы действовали быстро, чтобы не упустить свои возможности.

Что касается сотрудничества с «СМП Рейсинг» – да, эта глава закрыта. Я бы точно не сумел достичь всего этого и не оказался бы здесь сейчас без поддержки «СМП» и гоночной Академии «Феррари». За последние годы «СМП Рейсинг» очень много мне помогали, но в этом году я, скажем так, начал ходить самостоятельно и теперь вся моя спортивная деятельность зависит от «Феррари», – рассказал Шварцман.

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