Макс Ферстаппен: «Новые болиды все-таки слишком тяжелые, и я не вижу, как это можно будет исправить»

Пилот поделился мнением о том, в какой степени переход на новый технический регламент и новые болиды улучшил гоночную составляющую в «Формуле-1».

«Думаю, что преследовать друг друга стало заметно проще, это хорошая новость. Но вот что касается веса болидов…они все-таки слишком тяжелые. Это не очень хорошо, и я не вижу, как ситуацию можно будет исправить в ближайшем будущем.

Сцепление машин с трассой в этом году возросло. Конечно, очень сложно точно изменить то, на сколько лучше стала ситуация, но по крайней мере борьба на трассе стала интереснее.

С другой стороны, на некоторых трассах преследовать соперников вплотную по-прежнему чрезвычайно трудно. А трудности возникают в том числе из-за перегрева шин и так далее. Так что да, нам еще есть к чему стремиться», – рассказал Ферстаппен.

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

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