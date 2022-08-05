Ландо Норрис: «Я всегда был требовательным и хочу большего. Но я счастлив в «Макларене»

Пилот «Макларена» рассказал, что ему нравится выступать за британскую команду. Но при этом признал необходимость прогресса в будущем для борьбы за победы.

«Мне нравится в «Макларене», я постоянно стремлюсь стать все быстрее, всегда хочу находиться за рулем максимально быстрой машины. Но да, я прекрасно понимал, на какие условия подписываюсь.

Я знал, что нам потребуется какое-то время. Так что я и не ждал, что в этом году мы будем выигрывать гонки и каждую неделю приезжать на подиум.

Мы начали сезон, вероятно, чуть-чуть отставая от желаемого уровня. Но мы прогрессируем, и это приятно видеть. Я всегда был требовательным. Я хочу большего, я подгоняю команду, ведь мы должны стать лучше, должны прибавлять. Ведь именно это вы и должны делать, если хотите выигрывать гонки.

Поэтому я и давлю. Но я счастлив в «Макларене», команда справляется очень хорошо, я всем доволен», – рассказал Норрис.

«Макларен» сносит трансферный рынок «Ф-1» и всего мира гонок: набрал минимум троих под смену Риккардо. Грядут два суда

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram