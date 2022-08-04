Шарль Леклер об отсутствии столкновений с Ферстаппеном: «Когда у тебя есть преимущество, не хочется сильно рисковать»

Пилот поделился мнением о причинах, по которым его соперничество с проходит очень спокойно. Гонщики, несмотря на неоднократные случаи острой борьбы между собой на трассе, по прежнему ни разу не столкнулись друг с другом.

При этом в детстве Леклер и Ферстаппен вместе выступали в картинге и у них бывали случаи конфликтов и столкновений.

Также жесткой борьбой и неоднократными столкновениями был отмечен прошлый сезон, когда Ферстаппен соперничал с Льюисом Хэмилтоном.

«Раньше мы с Максом были чрезвычайно агрессивными, вот почему в большинстве случаев наши схватки заканчивались не лучшим образом. В молодом возрасте ты больше склонен к хаотичности, ну и мы, понятное дело, были вообще детьми. Теперь же наши отношения заметно улучшились, мы уважаем друг друга.

Вообще все зависит от конкретной ситуации, от человека, с которым ты имеешь дело, от твоего оппонента. Как далеко он готов зайти?

В этом году в контексте борьбы за титул сначала у меня было большое преимущество в чемпионате – и в такой ситуации тебе не очень хочется сильно рисковать и всегда идти до конца. А потом уже у него появилось большое преимущество в чемпионате, и уже ему не так хочется рисковать. Да и мне тоже, ведь мне нужно догонять его и стараться отыгрывать очки.

Так что мне кажется, что в прошлом году ситуация в большей степени склоняла к различным инцидентам, просто потому что борьба там велась до самого конца. Полагаю, наше соперничество тоже может стать заметно острее и будет больше похоже на прошлогоднее в конце сезона. Если к тому моменту судьба титула не будет решена, вы можете увидеть нечто похожее», – рассказал Леклер.

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