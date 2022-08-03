Мика Хаккинен: «Ред Булл» займет первые два места в чемпионате, если «Феррари» не найдет, что ответить»

Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что способен завоевать первые два места в личном зачете.

оторвался от пилота «Феррари» на 80 очков благодаря победе на Гран-при Венгрии, в то время как уступает монегаску пять баллов.

«Победа Макса очень впечатлила, ведь он стартовал десятым и прорывался через трафик, но сделал все, что должен был, а команда предоставила ему верную стратегию. В каком-то смысле это показывает уверенность Макса в себе и болиде. Если появляются проблемы, команда не паникует, а быстро отыгрывается.

Хорошее выступление Чеко Переса и пятая позиция позволила сократить отставание от Леклера в чемпионате до всего лишь пяти очков. «Ред Булл» претворит это в первое и второе места, если «Феррари» не найдет, что ответить.

Во время летнего перерыва Шарль, Карлос [Сайнс] и руководство «Феррари», надеюсь, обсудят, как агрессивнее сражаться с «Ред Булл», а также защититься от прибавившего «Мерседеса». В воскресенье Шарль использовал два комплекта «медиума», а потом команда перевела его на неподходящий «хард». Трудно было понять такое решение, и Шарль знал, что это неверный путь. Не в первый раз выбор «Феррари» вызывает вопросы – надо поработать над данной сферой», – написал Хаккинен в своем блоге.

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