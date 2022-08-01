Переговоры между Алонсо и «Астон Мартин» начались до ухода Феттеля (AMuS)

Двукратный чемпион «Формулы-1» начал обсуждения с «Астон Мартин» несколько недель назад.

Об этом сообщило издание Auto Motor und Sport. Пилот «Альпин» покинет команду в конце сезона и заменит .

Феттель объявил о завершении карьеры в «Ф-1» в прошлый четверг. По информации немецкого портала, из-за переговоров с Алонсо «Астон Мартин» попросил Феттеля принять решение о будущем до летнего перерыва.

Такую версию подтверждает BBC. Утверждается, что «Астон Мартин» хотел продолжить работу с Феттелем и предлагал контракт на следующий сезон, но в то же время неформально общался с Алонсо на случай завершения карьеры Себастьяна.

«Астон Мартин» не уточнил длительность соглашения с Фернандо, воспользовавшись формулировкой о «многолетнем контракте». Предположительно речь идет о сделке на два или три года с опциями продления после каждого сезона, «что дает Алонсо больше уверенности в будущем, чем предложение , пишет BBC.

Алонсо перейдет в «Астон Мартин» в 2023 году

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