Йос Ферстаппен дебютирует в чемпионате мира по ралли

Бывший гонщик «Формулы-1» впервые примет участие в чемпионате мира по ралли (WRC).

Отец пилота выступит в классе Rally2 на Ралли Ипра, которое пройдет с 18 по 21 августа.

Йос дебютировал в раллийных гонках в феврале – тогда он пилотировал «Ситроен» C3 в рамках чемпионата Бельгии. Лучшим достижением 50-летнего нидерландца стало второе место по итогам одного из этапов. До 2022 года Ферстаппен-старший занимался ралли в качестве хобби.

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