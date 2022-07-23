Макс Ферстаппен: «Печально, если гонщики снова начнут пропускать гонки из-за ковида»

Пилот считает, что риск пропуска Гран-при из-за коронавируса все еще существует.

Десять гонщиков «Формулы-1» заразились ковидом в 2020 и 2021 годах, семь из них пропускали этапы. Макс не был в их числе. В марте прошлого года нидерландец вакцинировался от коронавируса.

В последнее время число зараженных в Европе вновь стало расти.

«Кажется, порой люди забывают, что он все еще существует. Печально, если гонщики снова начнут пропускать гонки по этой причине», – сказал чемпион мира.

Ферстаппен сообщил, что продолжить следовать указаниям ФИА, отвечая на вопрос о том, намерен ли он носить маску в паддоке:

«У всех свои предпочтения. Полагаю, дело не только в этом. Если выходишь куда-то на пять или десять минут, все не так плохо. Но если ты в закрытом помещении с людьми, которые больше не сдают тесты, это совсем другая история.

Какие-то вещи можно улучшить, но в целом ФИА выполняет требования местных властей».

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