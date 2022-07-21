Шарль Леклер о статусе первого и второго номера «Феррари»: «Моя работа – управлять болидом»

Пилот заявил, что его не волнует вопрос статуса первого и второго номера в соперничестве с .

По словам Леклера, этот вопрос должен решать Маттиа Бинотто, а сам монегаск сосредоточен только на гонках.

«Я хочу сказать, что даже не хочу об этом думать. То есть, моя работа – управлять гоночным болидом. И я буду стараться быть максимально быстрым за рулем своего болида, а выбор в остальных вопросах делать не мне. Это задача Маттиа Бинотто, он будет делать выбор в этих случаях.

Так что да, пока я сосредоточен на себе, своих выступлениях, буду стараться показывать свой максимум на трассе. Это лучшее, что я могу сделать – и для себя, и для команды», – рассказал Леклер.

Также Леклер поделился мнением о текущей форме «Феррари» и борьбе с Ферстаппеном в Австрии, где ему удалось трижды обогнать своего конкурента:

«Если говорить о трех этих обгонах, то первый был совершен за счет преимущества по чистой скорости. Два других же были в основном совершены за счет разницы в состоянии покрышек. Хотя это в любом случае значит, что наш темп был выше, чем у соперников, и это радует.

Мне кажется, что такой темп был у нас во многих гонках этого сезона, просто у нас далеко не всегда получалось его продемонстрировать. Мы сильно смотрелись в гонке в Барселоне, но у нас сломался двигатель. В Монако, как мне кажется, мы тоже смотрелись сильно, но допустили ошибку. На «Сильверстоуне» мы были сильны.

В Баку мы, вероятно, смотрелись не столь сильно, но все равно лидировали в гонке. Так что да, в целом у нас есть темп. Скорее большим сюрпризом стали трудности «Ред Булл» в работе с шинами (на Гран-при Австрии), но я думаю, что это был единичный случай. В целом мы думаем только о своей команде – и мне кажется, что мы способны бороться за победу на любой трассе».

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram