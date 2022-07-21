Макс Ферстаппен: «Точно знаю, что не буду гоняться в «Ф-1» в возрасте Алонсо»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не собирается гнаться за рекордом по количеству титулов, а также что не будет выступать в «Формуле-1» до 40 лет.

«Конечно, я хочу выиграть как можно больше титулов. Но я не хочу тратить время, думая о том, сколько титулов я мог бы выиграть гипотетически. Меня интересуют материальные вещи. И если я не выиграю много титулов, то не впадут от этого в депрессию.

Сейчас я подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года. А дальше будет видно. В любом случае, я точно знаю, что не буду гоняться в «Формуле-1» в возрасте .

Не поймите меня неправильно, – это важная часть моей жизни. Но важны и другие вещи. Я гоняюсь с четырех лет, постоянно нахожусь под давлением. В какой-то момент я пойму, что с меня хватит», – рассказал Ферстаппен.

По словам Макса, немаловажным фактором он считает напряженность и плотность календаря чемпионата:

«Если вкратце, мне не очень нравится необходимость постоянных перелетов на гонки, это отнимает очень много времени. При этом я люблю гонки – как настоящую «Формулу-1», так и гонки на симуляторе. А еще в свободное время порой играю в FIFA 22. Но за разными симуляторами я провожу много времени – потому что хочу быть максимально хорош. Удобство гонок на симуляторах в том, что этим можно заниматься не выходя из дома, и никуда не нужно ездить.

При этом мне никогда не хотелось заниматься теми видами спорта, в которых я недостаточно хорош. Мне просто не нравится выступать на посредственном уровне. Собственно говоря, поэтому я и не трачу свое время на гольф или теннис, например».

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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