Фредерик Вассер: «Чжоу соответствует всем требованиям «Альфа Ромео», идеально работает в машине и вне ее»

Руководитель «Альфа Ромео» крайне доволен работой новичка «Формулы-1» .

«На старте сезона мы определили цели: попадать во второй сегмент, зарабатывать очки и так далее, и он соответствует всем требованиям. Чжоу прошел в Q2 на первом этапе и заработал очко в Бахрейне. После этого он прогрессировал шаг за шагом, несмотря на всяческие проблемы с надежностью.

Мы ему не говорили, но я более чем доволен очками в Монреале – он их заслужил. Чжоу идеально работает в машине, но и вне ее тоже: он очень хороший командный игрок и напарник. Он всегда придает дополнительную мотивацию ребятам, настроен позитивно», – сказал Вассер.

Босс считает, что его заявления о необходимости попадать в очки обоими болидами не давят на Чжоу:

«Неправильно называть это давлением, но я подгоняю пилотов. Если мы хотим сражаться с или , надо зарабатывать очки двумя машинами, это обязательно. Кроме того, Валттери [Боттасу] нужен напарник, который бы его подталкивал, а команде необходим второй болид для стратегических игр.

Две машины в очках – важный шаг для нас».

Вассер пока не подтвердил, что команда продлит контракт с китайским спортсменом:

«Все более чем довольны его нынешними выступлениями. Для меня это комфортная ситуация – оба пилота показывают хорошие результаты.

Но Чжоу нужно сосредоточиться на себе. Я более чем доволен проделанной работой».

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