«Альфа Ромео» с высокой долей вероятности продлит контракт с Чжоу на сезон-2023 (Blick)

Команда «Альфа Ромео» с высокой долей вероятности сохранит текущий состав пилотов в сезоне-2023.

Контракт с изначально был подписан на несколько лет, в то время как получил контракт на один год.

Босс в 2023 году изначально планировал предоставить место в команде юниору команды , который выступает в «Формуле-2».

Теперь же, по информации Blick, в «Альфе Ромео» склоняются к продлению контракта с Чжоу еще на один сезон.

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