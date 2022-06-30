«Альфа Ромео» с высокой долей вероятности продлит контракт с Чжоу на сезон-2023 (Blick)

Теги Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Фредерик Вассер Альфа Ромео Тео Пуршер Авто

Команда «Альфа Ромео» с высокой долей вероятности сохранит текущий состав пилотов в сезоне-2023.

Контракт с Валттери Боттасом изначально был подписан на несколько лет, в то время как Чжоу Гуаньюй получил контракт на один год.

Босс «Альфа Ромео» Фредерик Вассер в 2023 году изначально планировал предоставить место в команде юниору команды Тео Пуршеру, который выступает в «Формуле-2».

Теперь же, по информации Blick, в «Альфе Ромео» склоняются к продлению контракта с Чжоу еще на один сезон.

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