Гельмут Марко: «Сотрудничество «Ред Булл» с Випсом закончено»

Советник «Ред Булл» заявил, что Юрии Випс окончательно потерял место в молодежной программе «Ред Булл»

Випс не так давно оказался в центре скандала в связи с тем, что по ходу игрового стрима позволил себе расистское оскорбление. В «Ред Булл» провели расследование инцидента и изначально разорвали контракт с Випсом – в результате чего гонщик потерял место резервного и тест-пилота «Ред Булл».

В то же время Випс сохранил место в «Формуле-2», хотя в официальном заявлении серия осудила поступок гонщика.

Однако позже в прессе появилась информация, что Випс все-таки сохранил место в молодежной программе «Ред Булл», а руководитель команды Кристиан Хорнер заявлял, что гонщик из Эстонии получит от «Ред Булл» как минимум помощь в области социальной работы.

Теперь же Марко опроверг предыдущее заявление команды, отметив, что Випс более не является частью системы «Ред Булл».

«Я хотел бы внести ясность. больше не получает от «Ред Булл» никакой поддержки. Нужно нести ответственность за свои действия – так что наше сотрудничество закончено.

Конечно, просто слова – это не повод разрушать карьеру талантливого спортсмена. Особенно с учетом того, что он извинился. Но таковы современные глобальные тренды», – рассказал Марко.

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