Фернандо Алонсо: «Никогда не давал «Альпин» гарантий, что останусь – в ближайшие недели мы все обсудим»

Пилот «Альпин» заявил, что никогда не гарантировал команде продолжение выступлений в сезоне-2023.

Ранее Алонсо уже говорил о том, что обсудит с «Альпин» продление контракта по ходу летнего перерыва в чемпионате. Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022.

«Я никогда не давал «Альпин» гарантий того, что останусь. Мы должны о чем-то договориться по ходу летнего перерыва в чемпионате, как я думаю. Так что в ближайшие недели или около того мы с командой сядем и все обсудим. Я хочу понять, каковы ожидания «Альпин». .И каким будет следующий шаг нашего проекта? В мне комфортно, я чувствую себя как дома, но да, гарантий никто никому не давал.

Вряд ли нам будет просто догнать . У них огромная организация и мы понимали, что рано или поздно они вернутся на самые высокие места. Мы же должны концентрироваться на программе, рассчитанной на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Сейчас стоит вопрос того, когда нужно начинать работу над машиной следующего года, чтобы не навредить своим перспективам. Большие команды могут начинать работу над машиной следующего года и параллельно заниматься разработкой болида этого года. Для остальных команд это сложнее», – рассказал Алонсо.

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