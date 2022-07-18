Макс Ферстаппен о своем гоночном инженере: «Я уже не могу представить себе выступление на Гран-при без Ламбьясе»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что сейчас с трудом может представить себе выступления в «Формуле-1» без своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьясе.

В составе «Ред Булл» Ферстаппен провел уже 129 Гран-при, и с момента перехода в австрийскую команду неизменно работает в паре именно с Ламбьясе.

«Когда я только перешел в «Ред Булл», его сразу представили мне как моего нового гоночного инженера. И я подумал: «Отлично, постараемся извлечь из этого максимум».

И с тех пор мы неизменно работаем вместе. Для меня очень важно то, что мне порой даже не требуется что-либо говорить – Джанпеьро и сам понимает, что требуется от машины. Он уже смотрит на все с моей точки зрения – того, к какому пилотажу я привык.

С годами этот аспект очень здорово развился. До той степени, что сейчас я уже не могу себе представить выступление на Гран-при без Джанпьеро. Работа с инженером невероятна важна с точки зрения возможности включиться и выжать максимум по ходу уик-энда», – рассказал Ферстаппен.

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