Шарль Леклер: «Неудачный отрезок был тяжелым, мне была нужна победа на Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» рассказал, что был рад победе на Гран-при Австрии и возможности наконец-то прервать серию неудач.

До победы в Австрии Леклер последний раз выигрывал гонку на этапе в Австралии, после чего не побеждал на протяжении семи Гран-при подряд и лишь раз на этом этапе чемпионата поднялся на подиум.

«Мне определенно была нужна эта победа. Ну, то есть на каждой новой гонке я все равно сохраняю оптимистичный настрой, даже с учетом неудачного отрезка из пяти гонок, но это все равно было тяжело. Одна тяжелая гонка следовала за другой – создавалось ощущение, что сейчас вообще все складывается против меня. Так что я правда очень рад, что сумел достичь прорыва и наконец-то снова выиграл.

При этом на Гран-при Австрии мы впервые были на самом деле быстрее «Ред Булл». Не то чтобы победа стала сюрпризом, ведь мы очень много работали. Скорее сюрпризом стало то, как изменилась ситуация в воскресенье по сравнению с субботой. Ведь в спринте «Ред Булл» смотрелся очень сильно. В то время как на самом Гран-при уже мы оказались немного быстрее соперников.

Сначала мы привезли крупный пакет обновлений в Барселону. Потом подготовили еще новинки к этапу на «Сильверстоуне», и каждый раз мы двигались в верном направлении.

Я считаю, что мы очень хорошо смотримся, начиная с Гран-при Австралии. Исключением, разве что, стал этап в Майами, где мы оказались немного медленнее «Ред Булл». Мы сильно смотрелись в пяти последних гонках, просто не получалось все сделать правильно. Так что да, я также рад тому, что наконец-то смог провести нормальную гонку», – рассказал Леклер.

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