Маттиа Бинотто: «Решили, что лучшим вариантом будет усилить давление на Ферстаппена, заставить ехать быстрее»

Руководитель «Феррари» остался доволен выступлением команды на Гран-при Австрии, похвалив и за агрессивную гонку.

«Я очень рад, что нам удалось выиграть две гонки подряд. Сначала в Сильверстоуне, а затем и здесь, на «Ред Булл Ринге». Для нас было важно отыграться после серии из нескольких неудачных гонок. У нас был необходимый потенциал, но мы никак не могли победить. Так что я рад победе, хотя при этом несколько расстроен из-за схода Сайнса. Если бы не эти проблемы, гонка могла сложиться еще лучше.

Судить о действиях других команд всегда непросто. В любом случае, после спринта мы изучили все данные и постарались подобрать оптимальный баланс для работы с шинами.

Наши пилоты сработали фантастическим образом. Они оба здорово себя проявили. Им удалось усилить давление на – вот в чем была разница относительно субботнего спринта. Мы решили, что лучшим вариантом будет постараться усилить давление на Макса, заставить его ехать быстрее и увеличить нагрузку на шины. Шарлю и Карлосу удалось сделать это и все сложилось так, как мы и надеялись», – рассказал Бинотто.

Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

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