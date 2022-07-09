Карлос Сайнс: «Нам нужно немного улучшить свой темп, чтобы сравняться с Ферстаппеном»

Пилот подвел итоги спринта перед .

«Я хорошо стартовал, затем в начале заезда у меня состоялась пара отличных сражений. Сначала с Максом в третьем повороте, а потом там же с Шарлем. Было неплохо, отличная борьба и отличные гонки – такими они и должны быть.

Нам нужно немного улучшить свой темп, потому что Макс смотрелся очень сильно в начале заезда, нам нужно с ним сравняться.

Завтра будет совсем другая гонка, но самое важное, что мы по-прежнему в борьбе и постараемся сделать все возможное, чтобы победить Макса», – рассказал Сайнс.

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