Хэмилтону заменили шасси после аварии в квалификации к Гран-при Австрии

«Мерседес» заменил шасси на болиде после аварии в квалификации к .

Хэмилтон врезался в барьеры в третьем сегменте и завершил сессию десятым, однако затем поднялся на девятую строчку из-за штрафа пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Повреждения вынудили «Мерседес» установить запасное шасси. Хэмилтон уже использовал его по ходу сезона. Информацию подтвердили Auto Motor und Sport и BBC.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квалификации. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим

Хэмилтон явился на домашний Гран-при на роскошном «Майбахе» за $200 тыс. Внутри – нереальный шик: прозрачная крыша, экраны повсюду

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