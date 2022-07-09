Хэмилтону заменили шасси после аварии в квалификации к Гран-при Австрии

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«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона после аварии в квалификации к Гран-при Австрии.

Хэмилтон врезался в барьеры в третьем сегменте и завершил сессию десятым, однако затем поднялся на девятую строчку из-за штрафа пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Повреждения вынудили «Мерседес» установить запасное шасси. Хэмилтон уже использовал его по ходу сезона. Информацию подтвердили Auto Motor und Sport и BBC.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квалификации. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим

Хэмилтон явился на домашний Гран-при на роскошном «Майбахе» за $200 тыс. Внутри – нереальный шик: прозрачная крыша, экраны повсюду

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