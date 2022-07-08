Карлос Сайнс: «Стартуя третьим, с чистой стороны трассы, у меня есть все шансы побороться»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах на завтрашний спринт.

«Я постепенно приближаюсь к оптимальному состоянию, эту квалификацию мы провели сильно. В третьем сегменте мы вовремя провели пит-стоп, а в первом и втором сегменте избежали ненужных рисков.

Думаю, мы добились прогресса. В последних гонках я точно стал чувствовать себя комфортнее и увереннее, хотя нам еще есть над чем работать. Хорошая новость в том, что завтра еще будет вторая практика, мы потренируем темп на длинной дистанции, опробуем шины, постараемся прибавить, чтобы лучше чувствовать себя в спринте и в гонке.

Мне кажется, что стартуя третьим, с чистой стороны трассы, у меня есть все шансы побороться. Думаю, что со всеми возможностями для слипстрима, DRS и так далее, нас ждет очень интересная гонка. Должно быть весело», – рассказал Сайнс.

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