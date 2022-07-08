Карлос Сайнс: «Проехать хороший круг было непросто, после красных флагов шины остыли»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , в которой он занял третье место.

«Безусловно, смотря на плотность результатов, ты невольно оглядываешься назад и думаешь, какие участки трассы ты мог бы проехать лучше, и что эти 0,1 секунды вполне могли бы принести нам поул. Но я уверен, что эти ребята (Ферстаппен и Леклер) тоже знают, где они потеряли время, а где отыграли.

Хорошая новость в том, что мы смогли проехать отличный круг в конце третьего сегмента, хотя это было непросто, поскольку после красных флагов шины заметно остыли.

У меня не было большого доверия к машине в первом повороте, третий поворот тоже было не самым простым. И я знаю, где мог бы проехать лучше и отыграть время. Но я все равно доволен третьим местом и тем, что оказался рядом с Ферстаппеном и Леклером», – рассказал Сайнс.

Хватит распинать Сайнса: обе его «Феррари» – дефектные, а рули не чинят весь сезон

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