Серхио Перес: «С развитием болида «Ред Булл» я стал чувствовать себя не так комфортно, как в начале сезона»

Пилот признал, что последние обновления болида негативно сказались на его ощущениях за рулем болида. В то же время вернул себе оптимальную форму и выиграл две из трех последних гонок.

«С развитием болида я стал чувствовать себя не так комфортно, как чувствовал в начале сезона – скажем так. Думаю, нам предстоит поработать, чтобы понять, что именно происходит, и постараться, будем надеяться, провести более простой гоночный уик-энд в Австрии.

Можно сказать, что ситуация начала уплывать от меня в сравнении с тем, насколько комфортно я чувствовал себя за рулем болида в начале сезона. При этом нужно сказать, что эти ощущения я испытываю только на протяжении двух гонок. Притом что в последний уик-энд я чувствовал себя не лучшим образом в плане физического состояния. Так что сейчас меня ждет первый уик-энд в новых условиях.

Еще два схода точно убьют интригу в чемпионате. Но я надеюсь, что проблемы с надежностью точно остались в прошлом и мы будем добираться до финиша, а это самое главное», – рассказал Перес.

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