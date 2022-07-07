Льюис Хэмилтон: «Правда верю, что мы способны выиграть гонку в этом сезоне»

Пилот считает, что у команды есть шансы выиграть Гран-при в нынешнем сезоне, учитывая прогресс на последних этапах.

«Обычно мы предпочитаем другой подход, предпочитаем думать иначе, но поначалу ощущения были примерно в духе «ох, нас и правда ждет очень и очень длинный путь, если мы хотим догнать соперников, зная о том, что и конкуренты будут прогрессировать».

Но да, последние результаты обнадеживают. Мы очень долгое время не видели, чтобы изменения, которые мы вносим в конструкцию болида, давали значительный эффект, улучшая работу машины.

В Барселоне мы сделали неплохой шаг вперед, но затем последовали несколько тяжелых гонок. А потом ситуация изменилась и в последней, точнее в двух последних гонках мы смотрелись очень сильно. И это нас действительно обнадеживает, поскольку говорит нам о том, что мы движемся в верном направлении, что у нашей машины действительно есть потенциал.

И если ее еще немного доработать, если еще потрудиться, то тогда мы, надеюсь, получим реальный шанс выиграть гонку в этом сезоне. Так что я правда верю, что мы способны выиграть гонку в этом сезоне», – рассказал Хэмилтон.

Герои и неудачники британского Гран-при: Хэмилтон ворвался в топ-3 по сезону (обогнал напарника!), Риккардо стремительно летит на дно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram