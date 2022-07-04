Эдди Джордан: «Шокирован словами Экклстоуна о Путине. Это непростительно»

Экс-владелец «Джордана» Эдди Джордан шокирован поддержкой со стороны .

Бывший руководитель «Формулы-1» сообщил, что «словил бы пулю» за Путина, и назвал чиновника «разумным человеком».

«Вполне уверен, что Берни либо не вполне понимал, что говорит, либо о чем его спрашивают. Я не пытаюсь его защитить, потому что такое нельзя оправдать. Невозможно оправдать такой ответ.

Я как большой поклонник Берни был шокирован. Я в ужасе и так разочарован – Берни сказал просто невероятные вещи, учитывая происходящее на Украине. Это непростительно. Не знаю, что он теперь может сделать. Уверен, Берни расстроен – он наверняка не хотел высказываться в подобном стиле.

Как бы то ни было, он в ответе за свои действия. Это неприемлемо, огромная ошибка», – заявил Джордан в эфире GB News.

Джордан также поделился мнением об использовании расистских терминов со стороны трехкратного чемпиона мира в адрес пилота :

«Возмутительные высказывания. Неважно, что он чувствует по этому поводу – не было необходимости такое говорить.

И его извинения. Простите, но они никуда не годятся. Думаю, Льюиса – как человека, которого приняли в «Ф-1» – это задело. Он (Пике) был великим чемпионом, однако подобное абсолютно неприемлемо, кто бы так ни высказывался».

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

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