Латифи о первом проходе в Q3: «Результат превзошел надежды. Особенный день»

Пилот прокомментировал первый в карьере выход в третий сегмент.

Латифи показал десятый результат в квалификации к , его напарник стал 16-м.

«Весьма особенный день в трудных условиях. Проход во второй сегмент – отличное достижение, оно придало уверенности, а попадание в третий сегмент превзошло наши надежды.

Ощущения были хорошими с того момента, как я выехал из боксов. Я попал в ритм, команда проделала прекрасную работу в первом и втором сегменте – мы оказывались в нужное время в нужном месте трассы. Было очень важно показать время во втором сегменте, пока погодные условия не ухудшились», – сказал Николас.

Канадец поделился планами на гонку:

«Надо оставаться реалистами – мы занимаем не свою позицию, позади оказались более быстрые машины. Будем действовать стратегически. Это гонка на истощение в плане работы с шинами. Возможно все, так что нужно сосредоточиться на собственном выступлении и пользоваться шансами, которые могут появиться».

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