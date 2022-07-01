Льюис Хэмилтон: «Отставание от «Ред Булл» и «Феррари» по гоночному темпу не огромное, прогресс есть»

поделился мнением о прогрессе «Мерседеса».

Хэмилтон показал второе время во второй практике перед Гран-при Великобритании. Льюис считает, что «Мерседес» приблизился к и по гоночной скорости.

«Обновления никак не повлияли на пилотаж, это просто прижимная сила, буквально. И различия трудно почувствовать, потому что трассы сильно отличаются. Но здесь трек гораздо ровнее, и это большой плюс. Чем-то похоже на Барселону. Это лучшая трасса: она впечатляет, и пилотировать тут просто эпично. Мы все равно немного сражаемся с машиной.

Темп на длинных отрезках не так хорош, как у соперников, но отставание не огромное. Безусловно, прогресс есть. Я уверен, что за ночь мы улучшим болид, настроим его под себя», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью Sky Sports.

Проблема подпрыгиваний остается, заявил Льюис:

«Машина все еще довольно ощутимо подскакивает, и не обязательно на прямых. В поворотах подпрыгивания достаточно жесткие. Не с физической точки зрения, а в плане влияния на болид, шины и все такое. Остается работа, но, похоже, мы сделали небольшой шаг вперед».

Хэмилтон также рассказал, как болиды нового поколения повлияли на впечатления от :

«Невозможно пилотировать так же, как раньше – из-за жесткости машины, ее характеристик, галопирования. Так что впечатления другие, но все равно весело проезжать «Мэгготс» и «Беккетс», в [девятом повороте] здорово, как мы привыкли. Первый поворот прекрасен, «Мэгготс» и «Беккетс» по-прежнему крутые, «Стоув» тоже – это мои любимые повороты».

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