Роб Смедли: «Бинотто идеален как руководитель «Феррари»

Директор «Формулы-1» по системам данных оценил работу руководителя «Феррари» .

Кроме этого, Смедли рассказал о своем пребывании в Скудерии: Роб был инженером тест-команды и гоночным инженером , после чего несколько лет провел в .

– Ожидали ли вы столь конкурентоспособную «Феррари»?

– Мы понимали, что при смене регламента кто-то сделает большой шаг вперед. Как бывший феррариста я рад, что это сделала красная команда. Теперь у нее в целом быстрейшая машина на разных автодромах. Проблемы с надежностью вызваны очень большими усилиями по достижению скорости. Но нужно рисковать, чтобы вернуться на вершину.

– Бинотто – подходящий человек для такой должности?

– Когда я присоединился к «Феррари» в 2003-м, он был моторным инженером . Потом он возглавил этот отдел, а затем стал техническим директором, когда я уже перебрался в «Уильямс» с Фелипе. Его сильнейшее качество – способность организовывать людей. Так что он как руководитель команды он идеален.

– Как вы выучили итальянский?

– Компания подготовила курсы, но после двух занятий мне стало скучно, и я научился языку у механиков. У меня итальянский «Феррари»: сочетание моденезе (диалект эмилиано-романьольского наречия – Sports.ru) и английского с примесью французского. К четвертой неделе я понимал язык, но не сказал об этом ребятам, потому что хотел послушать, что обо мне говорят в боксах. Комментарии были живописными… Прошло еще два месяца, и я раскрыл правду – кое-кто побледнел (смеется).

– Что произошло дальше?

– Все было прекрасно. Тем не менее, они стали говорить на моденезе, чтобы меня запутать. Пришлось ходить по барам в Маранелло, чтобы выучить диалект у стариков.

– Как вам сегодняшняя «Феррари»?

– Чувствуется стремление вернуться к победам, как в те золотые дни.

– Почему до сих пор происходят ошибки со стратегией, как в Монте-Карло, несмотря на тонны данных?

– Данные могут подсказывать, но решение принимает человек. Это трудная задача, вовсе не тривиальная: за три секунды сделать выбор, от которого зависит судьба титула.

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