Фелипе Масса: «В 2000 году подписал с «Феррари» восьмилетний контракт, о котором мне никому нельзя было рассказывать»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о том, что подписал секретный контракт с еще до момента попадания в чемпионат.

Масса дебютировал в «Формуле-1» в 2002 году в составе , а затем провел за швейцарскую команду еще два сезона – 2004 и 2005. И только после этого перешел в «Феррари».

По словам Массы, предварительный контракт с «Феррари», информацию о котором ему требовалось держать в секрете, был подписан в конце 2000 года.

«Я выиграл итальянскую и европейскую «Формулу-Рено» в один год. И после этого многие хотели заключить со мной контракт.

«Феррари» организовала встречу в Маранелло. В тот момент я этого не знал, но они следили за всем, что я делал: за тестами, телеметрией, гонками, всем. И потом они сказали: «Ладно, давай подпишем контракт, по которому ты станешь молодежным пилотом «Феррари», членом молодежной программы». А до этого так никто не делал. При этом я не мог об этом никому рассказать, это должно было держаться в секрете.

Так что я подписал с «Феррари» восьмилетний контракт, о котором мне никому нельзя было рассказывать! Только семье. И это было очень трудно. Потом я выступал за «Заубер» – команду, которая использовала двигатели «Феррари». А потом в «Феррари» решили выбрать меня в качестве основного пилота. Так исполнилась моя мечта», – рассказал Масса.

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