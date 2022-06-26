Марк Уэббер: «Ред Булл» продолжит доминировать, Ферстаппен может стать чемпионом за три гонки до финиша сезона»

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что команда выиграет оба титула в нынешнем сезоне.

«Ред Булл» продолжит доминировать в этом чемпионате. Их машина отлично работает при любом уровне прижимной силы и на резине любого типа. Это как теннисист, который хорош на любом покрытии, или гольфист, отлично умеющий играть лунки любого типа. Так и машина «Ред Булл» умеет все.

В данный момент у «Ред Булл» находится ответ на любую задачу, и Макс вполне может досрочно стать чемпионом – примерно гонки за три до финиша сезона. Я хорошо знаю, что команде нравится это давление, они умеют давать результат в таких условиях. Они принимают смелые стратегические решения, они чувствую себя вполне свободно – на них не давит шкаф, набитый трофеями. Дайте им задачу – и они просто выполнят ее.

Что до соперничества внутри «Ред Булл», то мне очень нравится Серхио, но по ходу сезона, с течением времени Макс все равно найдет способ и дальше увеличивать преимущество по очкам.

В Баку Макс просто уехал от всех и одержал решительную победу. Потом был уик-энд в Канаде – и вне зависимости от условий, дождя или сухой трассы, несмотря на все трудности, Макс провел феноменальный уик-энд», – рассказал Уэббер.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

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