Стоимость ТВ-прав на показ «Ф-1» в США выросла в 15 раз (SBJ)

продлит контракт с на показ Гран-при в США. Канал также транслирует гонки в ряде стран Латинской Америки.

Как сообщает Sports Business Journal, конкуренция привела к тому, что стоимость телевизионных прав выросла как минимум в 15 раз. «Ф-1» еще не подписала новую сделку, однако согласовала ее и отказала Amazon и Comcast. По информации источников издания, ESPN будет платить серии 75-90 миллионов долларов в год, контракт будет действовать вплоть до сезона-2025. Выплаты по предыдущему соглашению составляли около пяти миллионов в год.

Помимо Amazon и Comcast на контракт претендовал Netflix, но его предложение оказалось не столь привлекательным. Amazon и Comcast были готовы выложить даже больше ESPN – около 100 миллионов долларов, однако требовали дополнительных условий (в частности, права показа через свои сети и стриминговые платформы).

В следующем сезоне «Ф-1» проведет три гонки в США: Гран-при в Остине, Лас-Вегасе и Майами.

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