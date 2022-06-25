Тото Вольфф: «Забавно, что «Ред Булл» и «Феррари» сходят, но «Мерседесу» не стоит слишком радоваться»

Исполнительный директор «Мерседеса» высказался о надежности и «Феррари».

Лидеры чемпионата и по два раза завершали гонки досрочно из-за технических проблем. остается единственной командой в «Формуле-1» без единого схода.

«Забавно, что болиды обеих команд продолжают сходить. Но нельзя себя успокаивать, потому что все может перевернуться очень быстро. Если вспомнить прошлый сезон и то, как развивалась ситуация с мотором, все было по-другому [и возникали проблемы]. Поэтому не хочется слишком сильно радоваться заранее», – сообщил Тото.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается, что надежность станет главным фактором в борьбе за титул:

«Конечно, надежность важна, как и скорость, но вряд ли это единственный фактор. Есть и другие аспекты: развитие машины вплоть до конца сезона, потолок расходов и, наконец, надежность».

Кажется, «Феррари» приглушила все свои моторы после массовых поломок. На прямых замедлились все – от заводской команды до клиентов

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