Джордж Расселл о Хэмилтоне: «Мне повезло быть его напарником – учиться тому, как он работает с инженерами, мотивирует команду»

Пилот поделился мнением о том, как для него складывается нынешний сезон.

Расселл за девять прошедших Гран-при набрал 111 очков и занимает четвертое место в общем зачете. При этом Расселл остается единственным пилотом «Ф-1», который набирал очки во всех без исключения состоявшихся гонках.

«Лично мне кажется, что мы неплохо начали сезон. Да, в определенных областях нам явно есть к чему стремиться, а также мне очень повезло быть напарниками с – и иметь возможность столь многому у него учиться. Тому, как он работает, как взаимодействует с инженерами, как мотивирует команду – все это действительно вдохновляет.

В технической стороне работы Льюис тоже производит сильное впечатление – думаю, многие люди на самом деле этого не понимают или недооценивают его в данной области.

Мне определенно есть к чему стремиться, но с точки зрения результатов, как мне кажется, сезон складывается неплохо. Не думаю, что мы могли добиться чего-то сильно большего с точки зрения результатов, если рационально взглянуть на ситуацию. Вероятно, что в каждой гонке мы финишировали на максимально высокой для себя позиции – за исключением Гран-при Бахрейна.

Нужно выделять положительные моменты и рационально оценивать ситуацию. И вряд ли мы можем быть разочарованы из-за того, что пока не выиграли ни одной гонки в этом сезоне, учитывая наши возможности. И как команда мы, как мне кажется, очень неплохо поработали, набрав максимально возможное для себя количество очков», – рассказал Расселл.

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