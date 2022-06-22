Ферстаппен, Хэмилтон и Сайнс – в тройке лучших пилотов Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), ( ) и Карлос Сайнс («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Монреале Ферстаппен получил 9,6 балла, Хэмилтон – 8,6 балла, а Сайнс – 8,4 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Канады

1. Макс Ферстаппен ( ) – 9,6

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,6

3. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4

4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 8,0

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

5. («Альпин») – 7,8

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,6

8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4

10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,2

В общем зачете Ферстаппен по итогам гонки в Канаде также вышел на первое место, опередив в рейтинге Шарля Леклера ( ).

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