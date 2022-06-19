Фернандо Алонсо о 2-м месте в квалификации: «Возраст и опыт – всегда преимущество, но никак не изъян»

сообщил, что опыт помог ему оказаться на втором месте в квалификации к Гран-при Канады.

Пилот уступил лишь из и стал вторым гонщиком в XXI веке после , попавшим на первый ряд стартовой решетки после 40 лет.

«Ощущения в болиде были хорошими с самого начала. Мы не вносили огромных изменений в настройки, не слишком экспериментировали. Все было здорово с первых же кругов в первой практике, и это помогло обрести уверенность.

На этой трассе нужно поймать ритм. Здесь ты используешь поребрики, трек достаточно ухабистый. Кое-какие вещи присутствуют уже многие, многие годы. Думаю, половина пелотона приехала сюда в первый или второй раз, потому что в Канаде проходило не так много гонок в последнее время из-за пандемии.

Я гонялся тут 16 или 17 сезонов. Как я часто говорил, возраст и опыт – всегда преимущество, но никак не изъян», – уверен двукратный чемпион «Формулы-1».

В следующем месяце испанцу исполнится 41 год.

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