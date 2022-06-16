Йос Ферстаппен: «Единственная проблема Макса – квалификации»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс и «Ред Булл» должны решить проблемы в квалификациях.

Гонщик «Ред Булл» стал лучшим на и лидирует в чемпионате, однако проиграл четыре квалификации подряд.

«После двух сходов в начале сезона казалось, что все потеряно. Теперь же проблемы у , но ситуация может измениться в одно мгновение, в «Ф-1» по-прежнему очень важна техника. У «Ред Булл» есть все необходимое – способные специалисты и опыт. Но праздновать рано, сезон очень длинный.

Я считаю, что в Баку Макс выступил очень сильно. Признаюсь честно, все сошлось в нашу пользу. «Феррари» приняла хорошее решение, позвав Леклера в боксы в режиме виртуальной машины безопасности. Когда Макс заехал на пит-стоп, то оказался в 13 секундах позади. Потом случился еще один режим виртуального сэйфти-кара, и Леклер мог вновь воспользоваться преимуществом. Ему пришлось сойти из-за технических проблем, что сыграло нам на руку. Возможно, Макс бы его догнал, но пришлось бы рисковать и обгонять. В итоге до этого не дошло.

Видно, что Макс очень мотивирован. Конечно, это связано с предыдущей гонкой в Монако, но он не стал зацикливаться. Когда Максу бросают вызов, он становится только лучше.

Единственное, с чем по-прежнему возникают проблемы – квалификации. В субботу он был разочарован, потому что не получил того, к чему стремился. Если они смогут исправить ситуацию с квалификациями, все станет проще. Но городских треках проблема становится более очевидной. Трасса «прорезинивается» хуже, и ему труднее быстро поворачивать болид. Хорошая новость в том, что в гонках «Ред Булл» летит как ракета, у машины хороший баланс. Во время длинных отрезков шины ведут себя иначе, и болид поворачивает лучше. Макс справляется очень хорошо», – считает отец пилота .

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